Salvini ha annunciato un "Piano di ricostruzione nazionale"

(Di mercoledì 22 aprile 2020) "Un'alternativa liberale" allo statalismo e alla burocrazia del governo Conte, per uscire dall'emergenza coronavirus e far ripartire il Paese in modo più veloce. È il senso dell'annuncio di Matteo, fatto oggi in conferenza stampa, di un "di" a cui la Lega sta lavorando assieme ad associazioni, imprenditori e rappresentanti di settori produttivi, per sopperire a quelle che a suo avviso sono state finora delle lacune gravissime, da parte dell'esecutivo, nell'impostazione delle politiche di contrasto all'emergenza economica generata dalla pandemia. A partire dal rapporto con le opposizioni: "Il presidente Conte - ha detto- prima si deve mettere d'accordo con sé stesso e con la sua maggioranza. Ieri diceva di voler dialogare - ha aggiunto - poi stanotte sono stati bocciati tutti gli emendamenti della Lega al Cura Italia. ...