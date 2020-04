Salva la vita ad un malato di Covid-19 operandolo per 11 ore al cuore (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ha operato un malato grave, sospetto Covid-19, e gli ha Salvato la vita dopo un intervento durato oltre 11 ore: Antonio Campanella, 39 anni, cardiochirurgo all’ospedale di Alessandria, ha così Salvato la vita a un cinquantaduenne astigiano, ma si è ammalato di coronavirus. “Sono in quarantena dal 10 aprile. Capita in periodi come questo di avere pazienti sospetti o positivi. Purtroppo non sono risultato immune”, ha raccontato a La Stampa. L’operazione, un vero e proprio successo, è cominciata alle 23 e terminata alle 10 del giorno dopo. Le condizioni del paziente erano davvero disperate. “Era un Covid equivalente, vale a dire un paziente che risulta negativo ai tamponi ma che possiede problematiche che indirizzano verso questo virus. Era degente ad Asti e aveva subito un intervento di angio-plastica coronarica. Durante la ... Leggi su huffingtonpost Una Vita - Rosina e Liberto : da chi si nascondono? Come si salva la coppia

12 enne trova la sua matrigna incosciente sul letto e riesce a salvarle la vita

Coronavirus - da inizio epidemia mortalità per infarto acuto è triplicata e sono diminuite del 40% le procedure salvavita (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ha operato ungrave, sospetto-19, e gli hato ladopo un intervento durato oltre 11 ore: Antonio Campanella, 39 anni, cardiochirurgo all’ospedale di Alessandria, ha cosìto laa un cinquantaduenne astigiano, ma si è amdi coronavirus. “Sono in quarantena dal 10 aprile. Capita in periodi come questo di avere pazienti sospetti o positivi. Purtroppo non sono risultato immune”, ha raccontato a La Stampa. L’operazione, un vero e proprio successo, è cominciata alle 23 e terminata alle 10 del giorno dopo. Le condizioni del paziente erano davvero disperate. “Era unequivalente, vale a dire un paziente che risulta negativo ai tamponi ma che possiede problematiche che indirizzano verso questo virus. Era degente ad Asti e aveva subito un intervento di angio-plastica coronarica. Durante la ...

Archime69479264 : RT @HuffPostItalia: Salva la vita ad un malato di Covid-19 operandolo per 11 ore al cuore - gallintermedia : RT @HuffPostItalia: Salva la vita ad un malato di Covid-19 operandolo per 11 ore al cuore - selcinosa : RT @HuffPostItalia: Salva la vita ad un malato di Covid-19 operandolo per 11 ore al cuore - HuffPostItalia : Salva la vita ad un malato di Covid-19 operandolo per 11 ore al cuore - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Canada, il seno rifatto devia il proiettile e una trentenne si salva la vita -

Ultime Notizie dalla rete : Salva vita Sanremo, polizia locale salva vita a uomo colpito da ictus in casa: i ringraziamenti del sindaco Biancheri Riviera24 Facebook: iniziative in tema di coronavirus, Avatars in Europa, dark mode iOS in sviluppo

in modo da aiutare le autorità locali a capire ove concentrare le risorse salvavita (es. i respiratori), ma anche con quali zone avviare la famosa “Fase 2”. Ottenuti dei buoni riscontri in merito, il ...

Coronavirus, over 70, limitazioni negli spostamenti per gravi patologie

Il professor Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento di Geriatria Neuroscienze dell’università Cattolica, componente del Comitato scientifico, considera che per le persone che hanno superato i 70 ...

in modo da aiutare le autorità locali a capire ove concentrare le risorse salvavita (es. i respiratori), ma anche con quali zone avviare la famosa “Fase 2”. Ottenuti dei buoni riscontri in merito, il ...Il professor Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento di Geriatria Neuroscienze dell’università Cattolica, componente del Comitato scientifico, considera che per le persone che hanno superato i 70 ...