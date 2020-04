Sabrina Salerno, problemi di insonnia per la cantante che cita nomi di farmaci. Tra i commenti chi le dice: “Non scherzare così” (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Stasera sono indecisa: con quali dei tre dovrei andare a letto ? Minias, Lexotan oppure Xanax???“. Questa la domanda che fa ai suoi follower Sabrina Salerno. Forse scherza, perché alla fine mette delle emoticon che ridono o forse (come tanti italiani) soffre di disturbi di ansia, del sonno e via dicendo. Si tratta infatti di tre farmaci molto diversi tra loro che servono come cura per alcune patologie. In molti le hanno consigliato di “non prendere nulla”, altri “un bicchiere di vino”, altri ancora “una cannetta”. Altri follower invece consigliano uno dei tre farmaci e infine (per fortuna) c’è chi commenta con un secco: “Non scherzare così“. Stasera sono indecisa: con quali dei tre dovrei andare a letto ? Minias, Lexotan oppure Xanax??? ???????? #iorestoacasa #Sabrina #SabrinaSalerno ... Leggi su ilfattoquotidiano Sabrina Salerno - “con chi dovrei andare a letto?” : domanda spiazza i fan

“Togli tutto…” : Sabrina Salerno supera la prova costume - gambe e seno in bella mostra [FOTO]

“Fai prima a non metterlo…” : Sabrina Salerno - il reggiseno trasparente mostra le sue due grazie [FOTO] (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Stasera sono indecisa: con quali dei tre dovrei andare a letto ? Minias, Lexotan oppure Xanax???“. Questa la domanda che fa ai suoi follower. Forse scherza, perché alla fine mette delle emoticon che ridono o forse (come tanti italiani) soffre di disturbi di ansia, del sonno e via dicendo. Si tratta infatti di tremolto diversi tra loro che servono come cura per alcune patologie. In molti le hanno consigliato di “non prendere nulla”, altri “un bicchiere di vino”, altri ancora “una cannetta”. Altri follower invece consigliano uno dei tree infine (per fortuna) c’è chi commenta con un secco: “Non scherzare così“. Stasera sono indecisa: con quali dei tre dovrei andare a letto ? Minias, Lexotan oppure Xanax??? ???????? #iorestoacasa #...

FQMagazineit : Sabrina Salerno, problemi di insonnia per la cantante che cita nomi di farmaci. Tra i commenti chi le dice: “Non sc… - zazoomblog : Sabrina Salerno “con chi dovrei andare a letto?”: domanda spiazza i fan - #Sabrina #Salerno #dovrei #andare - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Sabrina Salerno e i problemi di sonno in quaranten... - jinfry_77_ : @FrancescaCphoto Giusto, la prossima Sabrina Salerno ? - RainbowItalia : #OraInOnda ? Boys, Boys, Boys ? Sabrina Salerno ? Su Radio Rainbow New Italia #LGBTQ ?? #radio ? Seguici su… -