Rugby Seven | Andrea Pratichetti | “Serve un’Accademia per fare il salto di qualità | che

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il centro del Mogliano e punto fermo dell’Italracconta in un’intervista esclusiva a OA Sport come sta vivendo questo periodo di stop dello sport a causa del Coronavirus. Dallo studio ai problemi delitaliano di oggi, arrivando alla questione delolimpico e di cosa manca perildi qualità., prima domanda. Come stai e com’è la tua giornata tipo in questo difficile periodo? “Sto bene dai, l’ho presa abbastanza con filosofia. Vivo da solo, il che un po’ mi pesa, ma mi sto abituando. Mi sveglio, ho iniziato aanche un po’ di yoga, poi studio (Scienze dell’alimentazione, ndr.), mi alleno un po’. Mi sono fatto la palestra in garage, cioè in verità solo un tappetino con cui faccio un po’ di esercizi di corpo libero. Poi ora posso correre (dopo ...