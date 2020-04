Romina Pierdomenico Instagram piccante col giubbino in pelle | decolleté sbuca senza veli

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Occhioni da cerbiatto, espressione sensuale:regala adun’immagine dallo stile unico ed inconfondibile. Fa a pugni con il grigiore della giornata la giovane fidanzata di Greggio, che si mostra raggiante in un outfit strepitoso. Singolare e sicuramente non per tutti. Una quarantena significativa perche se da una parte alleggerisce le giornate dei seguaci sul social, dall’altra riscopre ancor di più l’amore per Ezio tra le mura domestiche.: mix sapiente di audacia e dolcezza Solo qualche settimana fa, in proposito,scriveva: “Voglio vivere una quarantena così, accanto a te tutta la vita. Assaporare quel profumo di caffè del mattino e stringermi forte a te! In questo periodo così, dove non abbiamo la possibilità di scoprire il mondo, scopriamo ancor ...