Romelu Lukaku | giocatore dell’Inter rivela | “23 su 25 malati in squadra”

Leggi su bigodino

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Romelo, il calciatore dell’Inter, in una lunga chiacchierata con una giornalista sportiva si è lasciato andare a dichiarazioni davvero inquietanti, lo sportivo riferisce che 23 su 25 calciatori erano giàa Gennaio, durante una partita La partita in questione è quella del 26 gennaio di Inter – Cagliari, in cui molti giocatori mostravano evidenti sintomo influenzali. Il ragazzo fornisce una dettagliata versione della vicenda, lasciando molte perplessità sulla gestione dell’emergenza “Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre. Siamo tornati e, giuro, che 23 giocatori su 25 eranonon è uno scherzo: abbiamo giocato in casa contro il Cagliari di Radja Nainggolan e dopo 25 minuti uno dei nostri difensori ha dovuto lasciare il campo. ...