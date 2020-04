Roma | confiscato patrimonio da 18 milioni del clan Spada

virginiaraggi : Sferrato duro colpo a clan Spada di Ostia.Confiscato patrimonio di 18 milioni euro,tra cui palestra dove fu aggredi… - agorarai : ??Ultima Ora - Confiscato patrimonio del clan Spada per 18 milioni, confiscata anche la palestra a Ostia (Roma) dove… - Alex87sam : RT @virginiaraggi: Sferrato duro colpo a clan Spada di Ostia.Confiscato patrimonio di 18 milioni euro,tra cui palestra dove fu aggredito co… - MakkiaRubia : RT @virginiaraggi: Sferrato duro colpo a clan Spada di Ostia.Confiscato patrimonio di 18 milioni euro,tra cui palestra dove fu aggredito co… - luigibagnato : RT @virginiaraggi: Sferrato duro colpo a clan Spada di Ostia.Confiscato patrimonio di 18 milioni euro,tra cui palestra dove fu aggredito co… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma confiscato

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo la confisca dei beni, per un valore complessivo di oltre 18 milioni di euro, del clan mafioso degli Spada. Il ...Roma, 22 aprile 2020 - Un tesoro di oltre 18 milioni di euro. E' a quanto ammonta il patrimonio del clan Spada a Ostia, confiscato in via definitiva dalla Guardia di finanza in seguito un ...