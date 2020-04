Roma, confiscati beni per 18 milioni agli Spada: colpo al clan di Ostia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Arriva la confisca definitiva dei beni sequestrati al clan Spada di Ostia. Il tribunale di Roma ha disposto il provvedimento che riguarda beni mobili e immobili pari a complessivi 18 milioni di euro. In queste ore la Guardia di finanza ha eseguito il provvedimento che assesta un duro colpo al clan il quale attraverso l'intestazione delle attività a “prestanome”, apparentemente insospettabili, inquinava l’economia legale. Ostia, tre ergastoli al clan Spada. Per la Corte d'Assise è un'associazione mafiosa Ergastolo per Carmine Spada (detto Romoletto), Roberto Spada e Ottavio Spada (detto Marco) Nel dettaglio è stato confiscato il patrimonio aziendale di 19 società, più 2 ditte individuali e 6 associazioni sportive-culturali che tra Ostia e Roma erano attive nella gestione di bar, sale ... Leggi su blogo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Arriva la confisca definitiva deisequestrati aldi. Il tribunale diha disposto il provvedimento che riguardamobili e immobili pari a complessivi 18di euro. In queste ore la Guardia di finanza ha eseguito il provvedimento che assesta un duroalil quale attraverso l'intestazione delle attività a “prestanome”, apparentemente insospettabili, inquinava l’economia legale., tre ergastoli al. Per la Corte d'Assise è un'associazione mafiosa Ergastolo per Carmine(detto Romoletto), Robertoe Ottavio(detto Marco) Nel detto è stato confiscato il patrimonio aziendale di 19 società, più 2 ditte individuali e 6 associazioni sportive-culturali che traerano attive nella gestione di bar, sale ...

