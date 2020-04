Robocop Video | su Nove il remake del film cult di Paul Verhoeven 22 aprile 2020

mendosGringos : RT @AnaisJsfCarter: 6. C4 pedro- Robocop -

Ultime Notizie dalla rete : Robocop Video

Il Sussidiario.net

Robocop va in onda su Nove per la prima serata di oggi, mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America da ...Anche Pasquetta, dunque, super-blindata. Ad oggi utilizziamo i droni soprattutto nei parchi, con questo bel tempo è necessario'. Beppe Sala in versione 'Robocop': in mezzo al parco tra i droni, 'Pasqu ...