Rischio contagio al 41bis, scarcerato il boss di Cosa Nostra Sansone (Di mercoledì 22 aprile 2020) Pino Sansone, 69 anni, boss dell’Uditore ed ex vicino di casa di Totò Riina è andato ai domiciliari perché “a Rischio Coronavirus per le sue condizioni di salute”. Sansone era stato arrestato a luglio e recluso nel carcere di Voghera (Pavia), dove nei giorni scorsi è morto un detenuto per il Covid 19. Ieri è stato scarcerato un’altro boss, Francesco Bonura, detenuto al 41 bis nel carcere di massima sicurezza di Opera (Milano). Il sindaco di Palermo, Leonluca Orlando ha dichiarato che “il 41 bis è la migliore forma di prevenzione dal Covid” perché garantisce isolamento e protezione sia per gli operatori carcerari che per i familiari dei detenuti. Il magistrato Antonino Di Matteo ha commentato la decisione del tribunale come “una ulteriore grave offesa alla memoria delle vittime e ... Leggi su tpi Coronavirus - uno studio tedesco : rischio basso di contagio al supermercato

ROMA – I bimbi sembrano essere meno esposti al contagio da coronavirus: sono più immuni o vengono effettuati pochi tamponi? Questa la domanda a cui i pediatri stanno cercando di rispondere per ...

Decidere in condizioni di incertezza durante l’emergenza COVID-19

La governance dei rischi è una faccenda complessa persino in tempo di pace ... Ecco perché già nel 2005, nel bel mezzo dell’allarme causato dal virus H1N1, Margaret Chan, allora responsabile per ...

