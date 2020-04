"Rischiamo carestie bibliche a causa della pandemia". L'allarme del WFP

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Nei prossimi mesi il mondo rischia “una serie didi proporzioni” adi Covid-19, con poco tempo a disposizione per intervenire prima che milioni di persone muoiano di fame. L’avvertimento arriva da David Beasley, capo del World Food Programme (WFP), secondo cui è necessaria un’azione urgente per evitare una catastrofe.Un rapporto del WFP stima che il numero di persone che soffrono la fame potrebbe passare da 135 milioni a oltre 250 milioni. I Paesi più a rischio sono quelli più colpiti da conflitti, crisi economiche e cambiamenti climatici: in particolare, Yemen, Repubblica democratica del Congo, Afghanistan, Venezuela, Etiopia, Sudan del Sud, Sudan, Siria, Nigeria e Haiti. As I just explained to the @UN Security Council, we’re on the verge of a hunger pandemic caused by the #coronavirus. If we ...