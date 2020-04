Ripresa Serie A, unanimità in Lega: il Brescia chiarisce la propria posizione (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nelle scorse ore la Lega Serie A ha comunicato l’unanimità dei club sull’obiettivo del ritorno in campo per concludere la stagione. Il Brescia, però, ha voluto precisare alcuni punti. Con un comunicato ufficiale, il club lombardo ha specificato che il ritorno in campo avverrà soltanto se ci saranno tutte le condizioni di salute sul territorio Bresciano, una delle zone più colpite dal Coronavirus. “Come anticipato dal comunicato stampa della Lega Serie A, nel corso dell’assemblea tenutasi questa mattina, si è svolta una votazione che ha visto i club votare all’unanimità l’intenzione di portare a termine la stagione 2019-2020, qualora sussistano le condizioni sanitarie a tutela della salute e qualora gli organi governativi ne consentano lo svolgimento.A nome del Presidente del Brescia Calcio, Massimo ... Leggi su calcioweb.eu Ripresa Serie A - oggi la riunione Figc-Governo : ecco quando si ripartirà! Brescia : “Noi valuteremo se ricominciare”

Ripresa Serie A - Diaconale : «Lotito ci aveva visto giusto dall'inizio»

