Ripresa Serie A, Spadafora cambia ancora: “Dobbiamo ripartire perché lo sport ha valore economico e sociale” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ci risiamo. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ha cambiato idea. La sua posizione non è chiara. Questa volta l’occasione è stata l’interrogazione in Senato per la Ripresa delle attività sportive professionistiche e dilettantistiche. Spadafora è tornato a dire che la Ripresa è necessaria: “Siamo consapevoli che dobbiamo riaprire perché lo sport è importante come valore economico e sociale, ma lo faremo nel rispetto assoluto della salute di tutti. Quindi gradualmente potremo sicuramente pensare di riaprire tutta la parte che riguarda gli allenamenti, mentre per i campionati e per quello che riguarda l’attività motoria all’aperto valuteremo insieme al Comitato Tecnico Scientifico e alla Protezione Civile, consapevoli che questa riapertura vada assolutamente spinta ... Leggi su calcioweb.eu Ripresa Serie A - Spadafora potrebbe far slittare l’inizio degli allenamenti

