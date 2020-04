Rilevato il Coronavirus nelle acque di scarico di Roma e Milano. Ma non c'è da allarmarsi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Uno studio dell’Istituto superiore di sanità ha Rilevato la presenza di RNA del SarsCov2 nelle acque di scarico di Roma e Milano. Il ritrovamento “non ha alcun rischio per la salute umana” ma “il risultato rafforza le prospettive di usare il controllo delle acque in fognatura dei centri urbani come strumento per rilevare precocemente la presenza di infezioni nella popolazione. Nella fase 2 la sorveglianza potrà essere utilizzata per monitorare”. Il risultato, per il presidente Iss Brusaferro, “potrebbe essere d’aiuto nel controllo della pandemia”.“Il virus nelle acque reflue? Questa notizia che giunge dalla Francia è nuova ma la presenza di Rna virale non vuol dire presenza di virus attivo. E’ un virus nuovo che stiamo conoscendo ma è una notizia che non deve allarmare troppo”, aveva ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - quanto è letale?/ Studio spagnolo : "In Italia non rilevato 90% dei casi"

