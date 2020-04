Ricordate quando Salvini e Meloni hanno proposto Feltri come Presidente della Repubblica? (Di mercoledì 22 aprile 2020) Correva l’anno 2015, precisamente il 28 gennaio. Di lì a sei giorni – precisamente il 3 febbraio – il Presidente della Repubblica sarebbe diventato Sergio Mattarella. Nel toto nomi che precede la nomina della massima carica dello Stato erano stati interpellati anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni che, durante un’intervista, hanno fatto il nome del candidato ideale secondo loro, un nome per chi non vota sinistra. La scelta del leader leghista e della guida di Fratelli d’Italia è ricaduta proprio su Vittorio Feltri. LEGGI ANCHE >>> Il senatore Sandro Ruotolo e lo scrittore De Giovanni denunciano Feltri per violazione della legge Mancino Proponiamo Feltri perché «persona libera, coraggiosa, che dice quello che pensa» «In attesa che Renzi ci sia indicazione su cosa votare abbiamo scelto di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Correva l’anno 2015, precisamente il 28 gennaio. Di lì a sei giorni – precisamente il 3 febbraio – ilsarebbe diventato Sergio Mattarella. Nel toto nomi che precede la nominamassima carica dello Stato erano stati interpellati anche Matteoe Giorgiache, durante un’intervista,fatto il nome del candidato ideale secondo loro, un nome per chi non vota sinistra. La scelta del leader leghista eguida di Fratelli d’Italia è ricaduta proprio su Vittorio. LEGGI ANCHE >>> Il senatore Sandro Ruotolo e lo scrittore De Giovanni denuncianoper violazionelegge Mancino Proponiamoperché «persona libera, coraggiosa, che dice quello che pensa» «In attesa che Renzi ci sia indicazione su cosa votare abbiamo scelto di ...

