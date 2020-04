Regione Lazio | Coronavirus | finanziate domande terzo settore per 2 MLN

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma – Il numero delle richieste di finanziamento finora approvate dalla, nell’ambito dell’avviso pubblico dedicato al, ammontano a 70. L’importo totale delle risorse a disposizione ammonta a 2 milioni di euro, come sostegno straordinario agli interventi di assistenza in favore della cittadinanza, durante l’emergenza da Covid-19. “La decisione di investire sul- commenta l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli- deriva dalla consapevolezza del ruolo ricoperto, quale aiuto alle fasce più deboli della popone. Ruolo che durante questa crisi e’ diventato più cruciale che mai”. Lepervenute sono 290, di cui 181 ammissibili ma per ora non finanziabili. “Una risposta tanto importante all’avviso- continua l’assessore ...

Lo scrive in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori. "Grazie alle forze dell'ordine e al Tribunale di Roma che con le operazioni di polizia 'Sub urbe' ed 'Eclissi' hanno ...