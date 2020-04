Regione Campania: nuovi provvedimenti della Giunta per Sanità e Ambiente (Di mercoledì 22 aprile 2020) Regione Campania: la Giunta ha approvato provvedimenti per il potenziamento del settore sanitario (tra cui l’acquisto di 9 apparecchiature per la radioterapia oncologica) e per la salvaguardia dell’Ambiente. nuovi provvedimenti della Regione Campania per quanto riguarda la Sanità e l’Ambiente. La Giunta ha approvato il programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione di cui al DM 6.12.2017, con il quale fu ripartito l’importo di 100 milioni di euro tra le Regioni del Mezzogiorno, destinando alla Regione Campania l’importo di € 27.850.000. Saranno acquistate 9 apparecchiature, di seguito specificate: tre acceleratori lineari in nuovi punti di erogazione (ASL Avellino – P.O. Ariano Irpino; A.O. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, con due acceleratori ... Leggi su 2anews Regione Campania - sostegno a famiglie con figli sotto i 15 anni : come fare richiesta

