Real Madrid, Bale: «Quarantena rigida, non possiamo nemmeno uscire» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Gareth Bale, esterno del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di BT Sports. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus Gareth Bale, esterno del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di BT Sports. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus: «Tutti vogliamo giocare di nuovo, ma la cosa più importante è farlo in sicurezza. Non vogliamo tornare troppo presto. Tutto deve essere fatto in sicurezza». RIPRESA – «A tutti manca il calcio e tutti vogliono giocare, ma ci sarà il momento. La cosa più importante è stare bene». Quarantena – «Penso che in Spagna la Quarantena sia stata molto rigida. Non possiamo uscire a fare una passeggiata o fare sport. Ma questi sono sacrifici necessari». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Napoli - il Real Madrid insiste per Fabian Ruiz offrendo Luka Jovic

Fabian Ruiz - il Real Madrid gioca il jolly : proposto lo scambio - il Napoli può vacillare

Real Madrid - l’ipotesi per la ripresa : ultime 5 gare al campo di allenamento (Di mercoledì 22 aprile 2020) Gareth, esterno del, è intervenuto ai microfoni di BT Sports. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus Gareth, esterno del, è intervenuto ai microfoni di BT Sports. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus: «Tutti vogliamo giocare di nuovo, ma la cosa più importante è farlo in sicurezza. Non vogliamo tornare troppo presto. Tutto deve essere fatto in sicurezza». RIPRESA – «A tutti manca il calcio e tutti vogliono giocare, ma ci sarà il momento. La cosa più importante è stare bene».– «Penso che in Spagna lasia stata molto. Nona fare una passeggiata o fare sport. Ma questi sono sacrifici necessari». Leggi su Calcionews24.com

acmilan : ??? #OnThisDay, our historic goal glut against Real Madrid at San Siro ???? ??? Oggi, 31 anni fa, la storica 'manita'… - TorinoFC_1906 : ???#AccaddeOggi nel 1992 ????Il Toro di Mondonico supera il Real Madrid 2-0 e accede così alla finale di Coppa Uefa ???… - UEFAcom_it : Un super Torino accede alla finale di Coppa UEFA sconfiggendo il Real Madrid 2-0 ???? #AccaddeOggi nel 1992 ?? [??… - INVIDIO : RT @fcin1908it: Roberto Carlos: 'All'Inter giocavo fuori ruolo. Arrivò il Real Madrid e in 10 minuti...' - - sportface2016 : #Psg, l'agente di #Mbappé a sorpresa: 'Vuole andare al #RealMadrid' -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, un regalo per Zidane Virgilio Sport Napoli e Lazio ci provano: sfida all'Atlético Madrid per Luis Suarez

L'attaccante della Real Saragozza strega anche club italiani: il colombiano è di proprietà del Watford ed è già a 17 goal segnati quest'anno.

Mbappè al Real Madrid?/ Calciomercato, parla l’agente: “Kylian vuole solo i Blancos”

Poteva essere il grande colpo di calciomercato estivo per la Juventus, ma a quanto pare per Kylian Mbappè c’è solo un club nel suo futuro, il Real Madrid. A rivelarcelo proprio in questi giorni, è ...

L'attaccante della Real Saragozza strega anche club italiani: il colombiano è di proprietà del Watford ed è già a 17 goal segnati quest'anno.Poteva essere il grande colpo di calciomercato estivo per la Juventus, ma a quanto pare per Kylian Mbappè c’è solo un club nel suo futuro, il Real Madrid. A rivelarcelo proprio in questi giorni, è ...