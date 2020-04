Quarantena per gli italiani? Il 40% è ingrassato e il 30% non dorme (Di mercoledì 22 aprile 2020) Questo lungo periodo di Quarantena sta minando le capacità fisico-psichihe degli italiani che sempre più affranti dal momento si sono rifugiati nel cibo. Quarantena (fonte da gettyimages)Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria causa del coronavirus, la nostra vita è radicalmente cambiata. Con il lockdown le nostre abitudini si sono trasformate e tutto questo stare a casa comincia a diventare pesante per la maggior parte della popolazione. Ciò sta avendo delle ripercussioni a livello sia fisico sia psicologico. Di sicuro dopo questo periodo in molti ricorreranno ad un supporto di uno psicologo. Ma in base a delle statistiche fatte su un campione di persone tra (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e resto d’Italia) sembra che in molti si siano rifugiati nel cibo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Quarantena: ... Leggi su chenews Earth Day 2020 in quarantena : tutorial per il riciclo per aiutare il pianeta anche da casa

Il 40 per cento degli italiani è ingrassato - 4 su dieci dormono peggio : i danni al fisico della quarantena

La cura delle unghie in quarantena : i segreti per mani perfette in 4 mosse! (Di mercoledì 22 aprile 2020) Questo lungo periodo dista minando le capacità fisico-psichihe degliche sempre più affranti dal momento si sono rifugiati nel cibo.(fonte da gettyimages)Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria causa del coronavirus, la nostra vita è radicalmente cambiata. Con il lockdown le nostre abitudini si sono trasformate e tutto questo stare a casa comincia a diventare pesante per la maggior parte della popolazione. Ciò sta avendo delle ripercussioni a livello sia fisico sia psicologico. Di sicuro dopo questo periodo in molti ricorreranno ad un supporto di uno psicologo. Ma in base a delle statistiche fatte su un campione di persone tra (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e resto d’Italia) sembra che in molti si siano rifugiati nel cibo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –: ...

fanpage : Gruppi e canali Telegram con decine di migliaia di iscritti per scendere in piazza il 25 aprile violando la quarant… - carlosibilia : Confesso che non riesco proprio ad accettare di vedere boss mafiosi uscire dal carcere per fare la quarantena… - Viminale : #violenzadomestica in quarantena #COVID19. ??Chiedi aiuto anche a distanza. Chiama il 1?5?2?2? oppure scarica… - vuilly : RT @IlariaBifarini: “Coronavirus, Vigevano, cade in depressione per la quarantena e si suicida con un colpo di pistola.” Gli “scienziati” c… - Lopinionista : Post epidemia con positività: i consigli per affrontare la quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena per Coronavirus, contagi zero e fine della quarantena, le date regione per regione Investire Oggi Pillole di psicologia per affrontare la quarantena: risvolti di crescita per chi vive da solo

Terzo appuntamento con la psicologa e psicoterapeuta Miriam Nipote che affronta il tema della quarantena visto da chi vive da solo Chi vive da solo spesso non soffre la propria condizione tra lavoro, ...

Gli interventi sul territorio di Gazzola per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Ogni volta, a ciascun nucleo famigliare, è stata consegnata, porta a porta, una busta contenente due maschere per un totale di 8 mila pezzi. Nei prossimi giorni dovrebbe avvenire una quinta ...

Terzo appuntamento con la psicologa e psicoterapeuta Miriam Nipote che affronta il tema della quarantena visto da chi vive da solo Chi vive da solo spesso non soffre la propria condizione tra lavoro, ...Ogni volta, a ciascun nucleo famigliare, è stata consegnata, porta a porta, una busta contenente due maschere per un totale di 8 mila pezzi. Nei prossimi giorni dovrebbe avvenire una quinta ...