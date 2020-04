Q Talks - Ibride | dalle F 1 alle auto di serie | segui la diretta con Paolo Massai - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Dal 2014 la Formula 1 ha adottato power unit, caratterizzate da una elevata efficienza. Ma che cosa sintende, esattamente, per efficienza? E che vantaggi offre alla propulsione delle, siano esse da competizioni o stradali? Si dice che laricerca condotta per il motorsport abbia storicamente portato benefici alla progettazione delle vetture che utilizziamo sulle nostre strade e che questo valga anche oggi. Non tanto, naturalmente, per laerodinamica esasperata delle monoposto, ma per ladozionedi sistemi propulsivi che consentono di ottenere altissime prestazioni riducendo considerevolmente consumi ed emissioni. A spiegare i perché di questi vantaggi nellappuntamento odierno con i Qè lingegner, insieme con i giornalistidi Quattroruote Emilio Deleidi e Roberto Ungaro. Un approfondimento che vedrà unto la prossima settimana, quando ...