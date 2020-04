Primo caso di coronavirus nel comune di Castel San Giorgio (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel San Giorgio (Sa) – Era già in isolamento insieme al suo nucleo familiare presso la propria abitazione, il Primo residente nel comune di Castel San Giorgio risultato positivo al COVID-19. La conferma del Primo caso di contagio nel comune guidato dal sindaco Paola Lanzara è arrivata questa mattina da un dirigente dell’Asl, cone ha confermato la stessa prima cittadina in una dichiarazione posta sul suo profilo Facebook. Risulta quindi ferma a zero la filiera dei contatti avuti dalla persona infetta. “Giungano a questo gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Rinnovo l’invito a tutti di restare in casa, ad evitare contatti, ad essere responsabili ed attenti, al fine di non disperdere quanto fatto fino ad oggi“ ha scritto Paola Lanzara. L'articolo Primo caso di coronavirus nel ... Leggi su anteprima24 Pamela - 28enne incinta - guarisce grazie al plasma superimmune : è il primo caso al mondo

28enne incinta guarita col plasma iperimmune : primo caso al mondo

