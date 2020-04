Previsioni Meteo, gli ultimi aggiornamenti per il weekend del 25 Aprile (Di mercoledì 22 aprile 2020) Previsioni Meteo – La fase di maltempo che sta interessando buona parte d’Italia, andrà via via esaurendosi entro venerdì 24, quando avranno luogo gli ultimi addensamenti e ancora locali piogge o rovesci sul medio-basso Tirreno e sulle Isole maggiori. Già nel corso di venerdì, il tempo asciutto e più ampiamente soleggiato riguarderà il resto d’Italia. Entro il fine settimana, l’attività ciclonica sul basso Tirreno sarà evoluta verso Est, tuttavia sul Mediterraneo non si ripristineranno condizioni dichiarate di alta pressione, piuttosto, si affermerà un campo barico ibrido, con valori barici più medio-bassi che medio-alti, semplicemente transiterebbe un lieve e temporaneo promontorio anticiclonico con tempo più stabile, secondo le dinamiche proposte nell’immagine in ... Leggi su meteoweb.eu Il meteorologo fa le previsioni da casa : il suo gatto gli salta in braccio all’imrpovviso durante la diretta tv

Meteo - le previsioni di giovedì 23 aprile (Di mercoledì 22 aprile 2020)

