Previsioni Meteo Aeronautica Militare, il maltempo si concentra al Centro-Sud: il bollettino fino al 28 Aprile (Di mercoledì 22 aprile 2020) Continua il maltempo al Centro-Sud, in particolare sulla Sardegna, mentre al Nord avanza il bel tempo. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni. Oggi, 22 aprile Nord: su tutte le regioni scarsa nuvolosita’ e prevalente soleggiamento, salvo residui piovaschi nella notte su Piemonte sud-occidentale e ovest Liguria e addensamenti sparsi fino al primo mattino su Valle d’Aosta, resto di Piemonte e Liguria e settore piu’ meridionale dell’Emilia-Romagna, con nubi in nuova moderata intensificazione durante il pomeriggio sul settore orientale dell’Emilia-Romagna. Centro e Sardegna: sulla Sardegna molte nubi con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, piu’ frequenti dalla tarda mattina e nel pomeriggio e solo in parziale attenuazione serale, con fenomeni ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni meteo 22-26 aprile : a Milano torna il sole e aumentano le temperature

Continua ilal-Sud, in particolare sulla Sardegna, mentre al Nord avanza il bel tempo. Ecco ledel serviziorologico dell'per oggi, domani e i prossimi giorni. Oggi, 22 aprile Nord: su tutte le regioni scarsa nuvolosita' e prevalente soleggiamento, salvo residui piovaschi nella notte su Piemonte sud-occidentale e ovest Liguria e addensamenti sparsi fino al primo mattino su Valle d'Aosta, resto di Piemonte e Liguria e settore piu' meridionale dell'Emilia-Romagna, con nubi in nuova moderata intensificazione durante il pomeriggio sul settore orientale dell'Emilia-Romagna.e Sardegna: sulla Sardegna molte nubi con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, piu' frequenti dalla tarda mattina e nel pomeriggio e solo in parziale attenuazione serale, con fenomeni ...

