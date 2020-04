Preside Liceo Mamiani | si rischia Italia a due velocità

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma – Il ministero dell’Istruzione si prepara a dettare le linee guida per l’anno scolastico 2020/21, sviluppate da un comitato di 18 esperti che sta studiando come far ripartire la scuola. Intanto, il lavoro quotidiano di docenti, studenti e dirigenti va avanti tra incertezze e dubbi sul futuro. “Come tutti quelli che lavorano nel mondo della scuola, siamo molto preoccupati sul prossimo anno, ma al tempo stesso siamo impegnati sul presente per chiudere questa fase- ha commentato a diregiovani.it Tiziana Sallusti, dirigente delclassico ‘’ di Roma- Il rischio e’ quello di ritrovarci con un’che viaggia a due velocita’ dal punto di vista tecnologico e logistico. E questo e’ un rischio che non dobbiamo correre, perche’ l’e’ una e dobbiamo procedere tutti insieme. Non ci devono essere ...