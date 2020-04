Prato, viola accordi: straniero escluso da accoglienza, Tar lo salva (Di mercoledì 22 aprile 2020) Federico Garau La sentenza da parte del Tar Toscana crea un precedente in tal senso: lo straniero, per mantenere i benefici previsti dal sistema accoglienza, avrebbe dovuto frequentare assiduamente lezioni di lingua italiana per il suo inserimento Non ha rispettato i termini di accordo che gli avevano consentito di essere inserito nel meccanismo e nei benefici del sistema dell'accoglienza a Prato, per questo motivo era stato da essi escluso. Tuttavia, dopo un ricorso in tribunale da parte del legale che lo aveva assistito lungo tutto l'iter, proprio il Tar, sulla base di una sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea per un episodio datato 2016, ha di fatto annullato tutto, reinserendo il magrebino protagonista della vicenda nel sistema da cui era stato tagliato fuori per inadempienza dei termini previsti. Secondo quanto è stato riportato su Notizie ... Leggi su ilgiornale 8 marzo - America Latina in prima linea nelle manifestazioni sulle parole di El violador eres tu (Lo stupratore sei tu) (Di mercoledì 22 aprile 2020) Federico Garau La sentenza da parte del Tar Toscana crea un precedente in tal senso: lo, per mantenere i benefici previsti dal sistema, avrebbe dovuto frequentare assiduamente lezioni di lingua italiana per il suo inserimento Non ha rispettato i termini di accordo che gli avevano consentito di essere inserito nel meccanismo e nei benefici del sistema dell', per questo motivo era stato da essi. Tuttavia, dopo un ricorso in tribunale da parte del legale che lo aveva assistito lungo tutto l'iter, proprio il Tar, sulla base di una sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea per un episodio datato 2016, ha di fatto annullato tutto, reinserendo il magrebino protagonista della vicenda nel sistema da cui era stato tagliato fuori per inadempienza dei termini previsti. Secondo quanto è stato riportato su Notizie ...

magicadespell78 : @Al3xI98O In realtà io potevo uscire di casa in qualsiasi momento, come ha fatto il proprietario che è stato costre… - VIOLA_MARTELLA : RT @fabbri333: Coronavirus, zero contagi nella comunità cinese di Prato, il sindaco: «Hanno dato il buon esempio» - VIOLA_MARTELLA : RT @FedeAngeli: E dopo la denuncia di Repubblica, Campagnano diventa zona rossa. I disabili positivi al Covid ricoverati nella struttura Sa… - giampijumpi : RT @Radio3tweet: Alle 21 per CLASSICHE FORME un concerto con un ventaglio di grandi esecutori: il baritono, Vittorio Prato, il violino di S… - Radio3tweet : Alle 21 per CLASSICHE FORME un concerto con un ventaglio di grandi esecutori: il baritono, Vittorio Prato, il violi… -

Ultime Notizie dalla rete : Prato viola Prato, viola accordi: straniero escluso da accoglienza, Tar lo salva ilGiornale.it Badiani: “Alleno i bambini con entusiasmo, che emozione il gol alla Fiorentina”

L’ex centrocampista che giocò con la Lazio scudettata, Samp e Napoli è ripartito dal vivaio dell’Aglianese dopo un lungo periodo fuori dal calcio ...

Calciomercato, la rivelazione dell'attaccante: "Cercato dall'Inter"

CALCIOMERCATO INTER KOAUME PRATO / Ora è alla Fiorentina in attesa di recuperare dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dai terreni di gioco per mesi: con la maglia viola deve ancora esordire ...

L’ex centrocampista che giocò con la Lazio scudettata, Samp e Napoli è ripartito dal vivaio dell’Aglianese dopo un lungo periodo fuori dal calcio ...CALCIOMERCATO INTER KOAUME PRATO / Ora è alla Fiorentina in attesa di recuperare dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dai terreni di gioco per mesi: con la maglia viola deve ancora esordire ...