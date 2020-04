Positivi nascosti e senza protezioni La Finanza perquisisce il Don Gnocchi

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Paola Fucilieri Foto di repertorio Circa 140 gli ospiti uccisi dal virus nella struttura sanitaria. L'accusa dei dipendenti: "Dicevano di non usare le mascherine" Non solo le disposizioni sul contagio partite dall'Azienda sanitaria territoriale (Ats) e da Regione Lombardia e la corrispondenza (compresa quella informale) con i medesimi enti. Ma anche registri, fascicoli personali, cartelle cliniche, bozze, agende, carte di lavoro e tutta la documentazione online, con relativo sequestro di pc, per un periodo che va da gennaio in poi, sia in relazione alla delibera dell'8 marzo sul trasferimento di pazienti Covid-19 nelle case di riposo che sulle indicazioni fornite alle strutture sui rischi dell'epidemia. Materiale a cui si aggiunge l'elenco dei tamponi effettuati su ospiti e personale e le esatte disposizioni impartite dalla cooperativa di lavoratori socio sanitari ...