Positiva al coronavirus dopo 55 giorni. I medici del Sant'Orsola: "Caso quasi unico" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ancora Positiva al coronavirus dopo 55 giorni. Un Caso che i medici hanno definito “quasi unico”, quello di una paziente di 23 anni ricoverata nel reparto di Malattie infettive del Policlinico Sant’Orsola di Bologna il 28 febbraio scorso. L’ultimo tampone, datato 16 aprile, afferma che la giovane è ancora Positiva al virus. A darne notizia è l’edizione bolognese del Resto del Carlino.L’infettivologo del Sant’Orsola Luciano Attard ha detto al quotidiano:“Dall’arrivo in reparto ... la paziente dopo quattro giorni stava bene, ma i tamponi sono ancora positivi. La stiamo studiando attentamente. A quanto ci risulta, nessun altro in Italia è rimasto positivo ai tamponi così a lungo. Usualmente la positività non supera le quattro settimane”.A commentare è anche la paziente stessa:“Sono ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus : positiva dopo 55 giorni - “caso quasi unico” in Italia

Coronavirus - bimbo nato positivo all'ospedale di Aosta. Primario : "Possibile contagio con la madre positiva dopo il parto"

Coronavirus: positiva dopo 55 giorni, 'caso quasi unico' - Medicina

Il calo dei nuovi contagi in linea con il dato regionale PISA — L'epidemia Covid-19 a Pisa e provincia ha fatto registrare nelle ultime 24 ore 7 nuovi positivi e zero decessi. Dunque nel pisano i casi ...

Al Lotti 19 ricoverati in area Covid

Altri possono essere attivati se necessario PONTEDERA — Sono 19 le persone risultate positive al coronavirus e attualmente ricoverate nell'area Covid dell'ospedale Lotti di Pontedera. L'area destinata ...

