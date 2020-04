Pontina, giornata da bollino nero: sesto incidente sulla SS 148, tra alta velocità e macchine ribaltate. Timori per i prossimi giorni (Di mercoledì 22 aprile 2020) E’ stata una giornata davvero da dimenticare quella di oggi sulla statale Pontina che ci ha fatto tornare, ahi noi, alla cronaca quotidiana “pre Covid-19”. Fino a questo momento sono addirittura sei gli incidenti verificatisi sulla Pontina che hanno costretto agli ‘straordinari’ i mezzi di soccorso e gli operatori della Polstrada, tra cui gli agenti guidati dal Comandante della Sezione di Aprilia Corradini. Un segnale senza dubbio preoccupante soprattutto in vista del possibile allentamento del ‘lockdown’ a partire dal prossimo 4 maggio e dei giorni di festa del 25 aprile e del 1 maggio. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com L’ultimo sinistro in direzione Roma: giornata di “auto ribaltate” sulla Pontina Nei minuti scorsi un grave incidente si è registrato in direzione Roma al km 17.00. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 aprile 2020) E’ stata unadavvero da dimenticare quella di oggistataleche ci ha fatto tornare, ahi noi, alla cronaca quotidiana “pre Covid-19”. Fino a questo momento sono addirittura sei gli incidenti verificatisiche hanno costretto agli ‘straordinari’ i mezzi di soccorso e gli operatori della Polstrada, tra cui gli agenti guidati dal Comandante della Sezione di Aprilia Corradini. Un segnale senza dubbio preoccupante soprattutto in vista del possibile allentamento del ‘lockdown’ a partire dal prossimo 4 maggio e dei giorni di festa del 25 aprile e del 1 maggio. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com L’ultimo sinistro in direzione Roma:di “auto ribte”Nei minuti scorsi un gravesi è registrato in direzione Roma al km 17.00. ...

