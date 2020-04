Ponte Morandi: ecco come sarà il Parco del Ponte di Genova [FOTO] (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Ponte Morandi di Genova pensa alla sua nuova vita, con un progetto memorabile. A darne notizia il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, mediante un post su Facebook: “ecco come sarà il Parco del Ponte di Genova! Un grande progetto di riqualificazione urbana che guarda al futuro senza mai dimenticare le 43 vittime del Morandi, a cui sarà dedicato un memoriale. Vi avevamo promesso che Genova si sarebbe rialzata più forte di prima: con il Parco del Ponte contribuiremo a mantenere quella promessa, la nostra forza riparte dalla Valpolcevera”.L'articolo Ponte Morandi: ecco come sarà il Parco del Ponte di Genova FOTO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Ponte Morandi - la benedizione del cardinale Bagnasco : “Sembra un miracolo”

