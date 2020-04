Polonia: brucia il parco nazionale di Biebrza, almeno 3 mila ettari di vegetazione distrutti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il parco nazionale di Biebrza, patria delle alci e paradiso degli uccelli, sta bruciando. Nella lotta contro le fiamme al fianco dei vigili del fuoco di Bialystock collaborano militari delle Forze armate e circa 180 vigili del fuoco. "La situazione è molto dinamica e tragica" ha dichiarato un portavoce. Leggi su fanpage (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ildi, patria delle alci e paradiso degli uccelli, stando. Nella lotta contro le fiamme al fianco dei vigili del fuoco di Bialystock collaborano militari delle Forze armate e circa 180 vigili del fuoco. "La situazione è molto dinamica e tragica" ha dichiarato un portavoce.

Il parco nazionale di Biebrza, il più grande di tutta la Polonia, sta bruciando. Un primo focolaio di incendio ha distrutto 3.000 ettari di prati e boschi delle aree naturali più preziose.

