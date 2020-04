Pirlo confessa | “Il suo discorso mi ha colpito | da lì ho deciso che avrei fatto

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Andrea, in una diretta Instagram con la pagina ‘Il Nuovo Calcio’, hato il momento esatto in cui avevache avrebbel’allenatore una volta finita la carriera in mezzo al campo: “La prima volta che ho valutato la possibilità di fare l’allenatore – dice – è stata dopo una lezione di Conte. Ce ne faceva sempre da 40 minuti l’una. È stato allora che tra me e me ho pensato: ‘Anche io voglio fare l’allenatore‘. Da lì mi è scattata la voglia di proseguire. Quanto incide un allenatore? Sui giocatori può incidere tanto, perché può farti rendere al 100% o non farti giocare. Trovare la persona giusta nel momento giusto può essere fondamentale”. “Il mio rapporto con Lippi? Lo conosco abbastanza bene, è stato fondamentale ...