Perpetual bond: cos’è il debito perpetuo che vuole la Spagna (e cosa c’entra Laura Castelli) (Di mercoledì 22 aprile 2020) Da qualche giorno Laura Castelli si è messa in testa un’idea meravigliosa (come Cesare Ragazzi), ovvero “Facciamo come la Spagna“. cosa ha fatto la Spagna di preciso? In realtà ancora niente, ma prima vediamo cosa ci ha capito la viceministra all’Economia della proposta di Madrid, “relativa alla creazione di “debito perpetuo”, una soluzione di cui si parla da anni e che, dai documenti, appare molto interessante. I “perpetui” sarebbero titoli di debito emessi senza scadenza e a tasso zero. La creazione di questi nuovi strumenti permetterebbe agli Stati di ottenere le risorse necessarie per attuare una seria politica espansiva. Tra l’altro non ci sarebbero sostanziali differenze all’interno del bilancio della BCE, nessuno Stato pagherebbe per altri e tutti, anche i Paesi più virtuosi, ne trarrebbero ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 aprile 2020) Da qualche giornoCastelli si è messa in testa un’idea meravigliosa (come Cesare Ragazzi), ovvero “Facciamo come la“.ha fatto ladi preciso? In realtà ancora niente, ma prima vediamoci ha capito la viceministra all’Economia della proposta di Madrid, “relativa alla creazione di “”, una soluzione di cui si parla da anni e che, dai documenti, appare molto interessante. I “perpetui” sarebbero titoli diemessi senza scadenza e a tasso zero. La creazione di questi nuovi strumenti permetterebbe agli Stati di ottenere le risorse necessarie per attuare una seria politica espansiva. Tra l’altro non ci sarebbero sostanziali differenze all’interno del bilancio della BCE, nessuno Stato pagherebbe per altri e tutti, anche i Paesi più virtuosi, ne trarrebbero ...

