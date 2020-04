Perché Lautaro Martinez è l’attaccante perfetto per il Barcellona (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Barcellona ha messo nel mirino Lautaro Martinez: l’argentino sembra il prescelto per diventare il nuovo partner in attacco di Messi In queste settimane condizionate dall’emergenza Covid-19, sono emerse con ancora più insistenza voci sul futuro di Lautaro Martinez. Dalla Spagna in molti si sbilanciano: l’argentino è il principale obiettivo del Barcellona, che lo reputa il giocatore ideale per raccogliere nel tempo l’eredità di un Luis Suarez in evidente decadimento fisico. Se già nella prima parte di stagione al Camp Nou si erano visti diversi equivoci tattici, l’infortunio dell’uruguagio a inizio gennaio si è rivelato un vero e proprio dramma per i blaugrana. Sfruttando una clausola che in Liga ha fatto molto discutere, il Barcellona ha acquistato Braithwaite dal Leganes per avere almeno una prima punta di ruolo. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ilha messo nel mirino: l’argentino sembra il prescelto per diventare il nuovo partner in attacco di Messi In queste settimane condizionate dall’emergenza Covid-19, sono emerse con ancora più insistenza voci sul futuro di. Dalla Spagna in molti si sbilanciano: l’argentino è il principale obiettivo del, che lo reputa il giocatore ideale per raccogliere nel tempo l’eredità di un Luis Suarez in evidente decadimento fisico. Se già nella prima parte di stagione al Camp Nou si erano visti diversi equivoci tattici, l’infortunio dell’uruguagio a inizio gennaio si è rivelato un vero e proprio dramma per i blaugrana. Sfruttando una clausola che in Liga ha fatto molto discutere, ilha acquistato Braithwaite dal Leganes per avere almeno una prima punta di ruolo. ...

