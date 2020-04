Perché la Giornata della Terra si celebra il 22 aprile (Di mercoledì 22 aprile 2020) La Giornata della Terra, Earth Day, si celebra per il 50° anno il 22 aprile in piena emergenza coronavirus. Il nostro pianeta ha bisogno di cure e l’intera umanità ha il dovere di proteggerlo dai suoi stessi errori. Una necessità che la pandemia sembra amplificare visto che all’improvviso tutto il mondo si è trovato di fronte allo stesso problema e laddove gli interessi privati hanno prevalso su quelli della comunità la mortalità da Covid-19 è stata decisamente più alta. La Terra è la casa in cui viviamo e, tra pianure, foreste, montagne, mari, laghi e fiumi, ci accoglie insieme ad animali e piante di ogni specie in un ecosistema che la globalizzazione ha reso ancora più interdipendente: Wuhan, Milano e New York, per fare un esempio legato alla diffusione del coronavirus, non sono distanti. Nessun posto ... Leggi su gqitalia Giornata mondiale della meteorologia - perché si celebra il 23 marzo

