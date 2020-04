Per la Fase 2 servono 7 milioni di mascherine al giorno Ne abbiamo quattro

luigidimaio : Il 4 maggio passeremo alla fase 2, ma serve prudenza. Avviare una nuova fase sì, ma garantendo sicurezza ai cittadi… - alexbarbera : In Francia Macron simboleggia l’inizio della fase due con la riapertura di scuole e università a partire da maggio.… - Agenzia_Ansa : Conte: 'In settimana il piano per le aperture dal 4 maggio. Nella fase 2 evitare le ore di punta' @GiuseppeConteIT @Palazzo_Chigi #ANSA - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, pronto il memorandum della task force di Colao per la Fase 2: illustrata a Conte, entro sabato il piano d… - Tec_Ambientali : RT @JungerMatilda: Fase 1) Il #MES non si farà, siamo contrarissim* ?? Fase 2) Il MES forse si farà, ha degli aspetti anche positivi ?? Fase… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Fase Fase 2, vertice Conte-Colao. Il piano entro sabato: trasporti, mascherine e sicurezza i nodi per riaprire Il Sole 24 ORE UN DRIVE - IN A ROSETO PER FAR RIPARTIRE L'ECONOMIA E LA CULTURA?

Come far ripartire cinema, cultura ed eventi nella fase post-emergenza? Mario Nugnes e il Gruppo giovani di Casa Civica Roseto lanciano al Comune l’idea di creare un’arena all’aperto che permetta la ...

Coronavirus, nuovi farmaci e cure a casa: la grande frenata di ricoveri. Solo 1 paziente su 4 in ospedale

INDEBOLIMENTO Dei casi attualmente positivi, solo il 2,3 per cento è in terapia intensiva; dunque, una percentuale molto bassa - almeno stando ai dati ufficiali - è in condizioni gravi. Ma si può ...

Come far ripartire cinema, cultura ed eventi nella fase post-emergenza? Mario Nugnes e il Gruppo giovani di Casa Civica Roseto lanciano al Comune l’idea di creare un’arena all’aperto che permetta la ...INDEBOLIMENTO Dei casi attualmente positivi, solo il 2,3 per cento è in terapia intensiva; dunque, una percentuale molto bassa - almeno stando ai dati ufficiali - è in condizioni gravi. Ma si può ...