Per Feltri il coronavirus in Lombardia eccita gli animi dei meridionali, che «in molti casi sono inferiori» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nella serata di ieri Vittorio Feltri, direttore di Libero, è stato ospite in collegamento a Fuori dal coro. Nel corso dell’intervista il padrone di casa Giordano gli ha domandato se, secondo lui, rispetto alla situazione della Lombardia con il coronavirus ci sia stato «un po’ di accanimento», il classico «godimento per i primi della classe che stanno male» e che cadono. Una domanda provocatoria che non poteva che scatenare una risposta polemica di uno dei polemici per eccellenza. LEGGI ANCHE >>> Feltri e i meridionali inferiori Non si fa attendere la risposta di Vittorio Feltri. Il direttore di Libero non esita a definire «evidente a tutti coloro che aprono gli occhi mentre vivono» il fatto che – secondo lui – ci siano persone che godono della situazione in Lombardia. «Il fatto che la ... Leggi su giornalettismo "Questa legge non ha senso - sacrifici inutili". Feltri smonta il lockdown di Conte da Giordano : perché l'Italia "sprofonda nel ridicolo"

