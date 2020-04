Papa Francesco invita all’unità fraterna che hanno sognato i padri fondatori dell’Unione europea (Di mercoledì 22 aprile 2020) E’ il momento di superare insieme la pandemia. E’ il momento della solidarietà, dell’unità d’intenti. Un monito rilanciato stamani da Papa Bergoglio. “In questo tempo nel quale è necessaria tanta unità, tra noi, tra le nazioni, preghiamo oggi per l’Europa, perché riesca ad avere questa unità fraterna che hanno sognato i padri fondatori dell’Unione europea”. Lo ha detto Francesco nell’introduzione della messa a Santa Marta. L’appello del Papa argentino arriva a poche ore dall’incontro di Bruxelles dove si decideranno gli aiuti economici per uscire dalla crisi economica causata dal covid-19. Non è la prima volta che il Santo Padre si rivolge all’Europa invitando ad essere solidali. Leggi su laprimapagina MESSA SANTA MARTA DIRETTA PAPA FRANCESCO/ Video Rai1 Udienza Generale : le beatitudini

Papa Francesco - video Messa Santa Marta/ Il silenzio - Spirito Santo e le 3 divisioni

"Un grande assist per la Cina dal Vaticano". La bomba di Maria Giovanna Maglie : cupo sospetto su Papa Francesco (Di mercoledì 22 aprile 2020) E’ il momento di superare insieme la pandemia. E’ il momento della solidarietà, dell’unità d’intenti. Un monito rilanciato stamani daBergoglio. “In questo tempo nel quale è necessaria tanta unità, tra noi, tra le nazioni, preghiamo oggi per l’Europa, perché riesca ad avere questa unitàchedell’Unione europea”. Lo ha dettonell’introduzione della messa a Santa Marta. L’appello delargentino arriva a poche ore dall’incontro di Bruxelles dove si decideranno gli aiuti economici per uscire dalla crisi economica causata dal covid-19. Non è la prima volta che il Santo Padre si rivolge all’Europando ad essere solidali.

Pontifex_it : Essere cristiano non è soltanto compiere i comandamenti, ma “nascere di nuovo” e lasciare che lo Spirito entri in n… - berlusconi : Come ha detto giustamente Papa Francesco, i politici nella pandemia debbono cercare insieme il bene del Paese e non… - vaticannews_it : #21aprile #PapaFrancesco: il silenzio di questo tempo ci insegni ad ascoltare #omeliasantamarta Continua a legger… - Laprimapagina : #Papa Francesco invita all’unità fraterna che hanno sognato i padri fondatori dell’Unione europea… - infoitestero : Papa Francesco: la Messa del mattino, lunedì 20 aprile 2020 -