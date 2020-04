Paolo Ascierto nominato coordinatore del gruppo di ricerca coronavirus in Campania

(Di mercoledì 22 aprile 2020) L'oncologoè statodeldiper ilin. Il medico di Solopaca aveva anche avuto l'intuizione di utilizzare il Tocilizumab, farmaco anti artrite reumatoide, per contrastare le polmoniti dovute a Covid 19, con risultati finora positivi su diversi pazienti.

