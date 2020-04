Ozil ci ripensa: ok al taglio stipendio ma vuole sapere dove finiranno i soldi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Mezut Ozil ci ripensa. Dopo aver detto no al taglio dello stipendio del 12,5%, il calciatore dell’Arsenal fa dietrofront. Accetta, ma ad una condizione. vuole sapere dove finiranno i soldi del taglio. Il procuratore del centrocampista, Erkut Sogut, aveva spiegato le motivazioni del suo assistito. “Il club potrebbe ancora riuscire ad ottenere gli stessi profitti della scorsa stagione. Se così fosse non ci sarebbero motivi per la decurtazione dei salari dei suoi tesserati”. L’opposizione di Ozil aveva fatto infuriare la dirigenza del club e anche i tifosi, scrive Calcio e Finanza. Oggi l’entourage del calciatore ha fatto sapere che Ozil ha attentamente valutato la situazione ed ha accettato la riduzione del compenso ma ad una condizione. “Voglio sapere con esattezza dove finiranno i soldi”. Cosa che, scrive Di Marzio, potrebbe far ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 aprile 2020) Mezutci. Dopo aver detto no aldellodel 12,5%, il calciatore dell’Arsenal fa dietrofront. Accetta, ma ad una condizione.del. Il procuratore del centrocampista, Erkut Sogut, aveva spiegato le motivazioni del suo assistito. “Il club potrebbe ancora riuscire ad ottenere gli stessi profitti della scorsa stagione. Se così fosse non ci sarebbero motivi per la decurtazione dei salari dei suoi tesserati”. L’opposizione diaveva fatto infuriare la dirigenza del club e anche i tifosi, scrive Calcio e Finanza. Oggi l’entourage del calciatore ha fattocheha attentamente valutato la situazione ed ha accettato la riduzione del compenso ma ad una condizione. “Vogliocon esattezza”. Cosa che, scrive Di Marzio, potrebbe far ...

