Ostia, confiscato il patrimonio del clan Spada: 18 milioni di beni allo Stato, tra cui la palestra dove fu aggredito l’inviato Rai Piervincenzi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il patrimonio del clan Spada di Ostia diventa di proprietà dello Stato: la Guardia di Finanza sta eseguendo il provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma per la confisca di beni per un valore complessivo di 18 milioni. Nel complesso sono state confiscate 19 società, due ditte individuali e 6 associazioni sportive/culturali quasi tutte ad Ostia e operanti in svariati settori: gestione di forni, bar, sale slot, distributori di carburanti, palestre, scuole di danza, il commercio di autovetture e edilizia. Tra le società c’è anche la Femus Boxe che gestisce la palestra dove Roberto Spada a novembre del 2017 aggredì l’inviato di Nemo (Rai) Daniele Piervincenzi. La confisca è l’epilogo dell’attività investigativa coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Roma. ... Leggi su ilfattoquotidiano Ostia - confiscato il patrimonio del clan Spada : requisiti beni per 18 milioni

