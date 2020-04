Oscar | da Roma a Parasite | i film stranieri candidati come miglior film

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Da La grande illusione a, passando per titoliSussurri e grida, Amour e, ecco tutti iall'. La notte del 9 febbraio 2020,ha scritto una pagina fondamentale nella storia degli Academy Award: in quella data, il capolavoro del regista coreano Bong Joon-ho ha conquistato infatti il premio, la prima volta in assoluto per una pellicola recitata in lingua non inglese. Un esito che in molti avevano sperato ma che, alla viglia della cerimonia, era tutt'altro che scontato, proprio a causa del carattere di 'eccezionalità' di un simile scenario; e a riprova del tradizionale anglocentrismo dell'Academy, basti pensare cheè stato soltanto la decima produzione 'straniera' (vale a dire, di un ...