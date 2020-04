Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 22 aprile 2020)del: ledi, mercoledì 22Dal libro “– Calendario Astrologico”, riveliamo di seguito alcune informazioni sulledell’didel(di, 22), per ognuno dei dodici segni dello zodiaco, iniziando con i primi quattro e proseguendo poi con gli altri otto. ARIETE: nella giornata odierna si è troppo cocciuti, dice l’astrologo; TORO: giornata di riflessione per i nati sotto questo segno, quella di; GEMELLI: rete di contatti,, per coloro che sono dei Gemelli; CANCRO:è importante razionalizzare.di, 22astrologiche deldi altri segni Sempre dalla fonte menzionata nel paragrafo precedente, sulledidell’del(di, mercoledì 22...