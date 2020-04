Oppo A52 ufficiale, smartphone di fascia media con 8 GB di RAM e batteria da 5000 mAh a circa 200 euro (Di mercoledì 22 aprile 2020) Dopo la presentazione di A12 e lo sbarco sul mercato italiano dei modelli Find X2 Neo e X2 Lite, l’azienda cinese Oppo non mostra alcuna intenzione di rallentare nella sua opera di conquista di una fetta di mercato importante, sulla scia di quanto già fatto negli scorsi anni da altre aziende cinesi come Huawei, Honor, Xiaomi o Redmi. La società ha infatti appena ufficializzato A52, un nuovo smartphone di fascia media con un design particolare e specifiche tecniche notevoli, che lo avvicinano per alcuni versi più a uno smartphone top gamma. Caratterizzato da un design contemporaneo e dall’impiego di ottimi materiali, Oppo A52 si presenta con un frontale interamente dominato dal grande display da 6,5 pollici con una risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), in grado di coprire la maggior parte dell’area frontale anche grazie alle cornici quasi del ... Leggi su ilfattoquotidiano OPPO A52 ha un design piacevole ed una corposa batteria da 5000 mAh (Di mercoledì 22 aprile 2020) Dopo la presentazione di A12 e lo sbarco sul mercato italiano dei modelli Find X2 Neo e X2 Lite, l’azienda cinesenon mostra alcuna intenzione di rallentare nella sua opera di conquista di una fetta di mercato importante, sulla scia di quanto già fatto negli scorsi anni da altre aziende cinesi come Huawei, Honor, Xiaomi o Redmi. La società ha infatti appena ufficializzato A52, un nuovodicon un design particolare e specifiche tecniche notevoli, che lo avvicinano per alcuni versi più a unotop gamma. Caratterizzato da un design contemporaneo e dall’impiego di ottimi materiali,A52 si presenta con un frontale interamente dominato dal grande display da 6,5 pollici con una risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), in grado di coprire la maggior parte dell’area frontale anche grazie alle cornici quasi del ...

