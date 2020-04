One-Punch Man | in arrivo un film live-action ispirato al manga e prodotto da Sony

(Di mercoledì 22 aprile 2020) One-Man diventerà presto un: a comunicarlo è stato Variety. Sembrerebbe che ilcreato da ONE, che ha giàuna serie anime, sbarcherà a Hollywood con uncinematograficoforse da. A scrivere la sceneggiatura potrebbero essere gli autori di Venom e Jumanji - Benvenuti nella giungla. La notizia ha diviso gli appassionati: alcuni sono felici di poter seguire le avventure di Saitama anche sul grande schermo, mentre altri sono parecchio dubbiosi. Il secondo gruppo di persone, per la natura stessa di questa opera, non è certa che possano esserci le basi per un. Ricordiamo che sia ilche l’anime sono segnati da una forte ironia. Secondo la fonte, ilsaràdaPictures e la sceneggiatura potrebbe essere affidata a Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. I due ...

Lollowitz : RT @IGNitalia: Sony è al lavoro sul lungometraggio di #OnePunchMan, con la sceneggiatura di Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. - Stay_Nerd : One Punch Man: Sony ordina il film live action con gli autori di Venom - IlCineocchio : #OnePunchMan: si fa il film live action, trovati gli sceneggiatori - Yuro_23 : RT @IGNitalia: Sony è al lavoro sul lungometraggio di #OnePunchMan, con la sceneggiatura di Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. - IGNitalia : Sony è al lavoro sul lungometraggio di #OnePunchMan, con la sceneggiatura di Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. -

Ultime Notizie dalla rete : One Punch

“One Punch Man” sarà il prossimo adattamento Hollywoodiano in live-action di un manga e sarà scritto da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner per Sony Pictures. Leggi anche: One Piece: annunciata ...La Sony Pictures sta muovendo i primi passi per realizzare il primo adattamento cinematografico, tutto live-action, dedicato a One-Punch Man. Per chi non lo sapesse One-Punch Man è un manga realizzato ...