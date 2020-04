Oli usati, la nuova app Green League per i giovani (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “L’efficacia del modello gestionale e organizzativo ha consentito al Conou di assicurare la sua presenza sul territorio anche nel periodo di emergenza nazionale, garantendo la raccolta presso tutte le imprese in attività per non interrompere il ciclo di recupero e rigenerazione dell’olio usato; ricordiamo che si tratta di un rifiuto molto pericoloso, che se non gestito in maniera corretta è capace di creare enormi danni all’ambiente circostante, ma se avviato a rigenerazione può trasformarsi in un’importante risorsa economica”. Così il presidente del Conou Paolo Tomasi in occasione dei festeggiamenti per la Giornata Mondiale della Terra.Il Conou ha partecipato anche quest’anno ai festeggiamenti alla 50° edizione della Giornata Mondiale della Terra e al 5° anniversario ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus Napoli - 8 idranti della Polizia usati per sanificare le strade

Grecia - polizia respinge migliaia di migranti al confine con la Turchia : usati gas lacrimogeni e granate stordenti

Monumentando - Annigliato : “Usati e abbandonati dalla politica - quanti errori del Comune” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “L’efficacia del modello gestionale e organizzativo ha consentito al Conou di assicurare la sua presenza sul territorio anche nel periodo di emergenza nazionale, garantendo la raccolta presso tutte le imprese in attività per non interrompere il ciclo di recupero e rigenerazione dell’olio usato; ricordiamo che si tratta di un rifiuto molto pericoloso, che se non gestito in maniera corretta è capace di creare enormi danni all’ambiente circostante, ma se avviato a rigenerazione può trasformarsi in un’importante risorsa economica”. Così il presidente del Conou Paolo Tomasi in occasione dei festeggiamenti per la Giornata Mondiale della Terra.Il Conou ha partecipato anche quest’anno ai festeggiamenti alla 50° edizione della Giornata Mondiale della Terra e al 5° anniversario ...

TV7Benevento : Oli usati, la nuova app Green League per i giovani... - Adnkronos : Oli usati, la nuova app Green League per i giovani #OnePeopleOnePlanet - Oli_oleaster : RT @nicmax25: 20 aprile 1945 Scuola Damm, ad Amburgo “Chi vuole vedere la mamma faccia un passo avanti” – Così vennero scelti 20 bambini… - farego : @QuellaStrana Tutti gli oli se usati su pelle asciutta è come mettere nulla, va sempre messo su pelle umida basta p… -

Ultime Notizie dalla rete : Oli usati Oli usati, la nuova app Green League per i giovani Metro Oli usati, la nuova app Green League per i giovani

Roma, 22 apr. “L’efficacia del modello gestionale e organizzativo ha consentito al Conou di assicurare la sua presenza sul territorio anche nel periodo di emergenza nazionale, garantendo la raccolta ...

Le migliori tinture per capelli castani da provare

Non sempre si ha tempo e modo di andare dal parrucchiere per avere capelli perfetti: perchè non ricorrere allora alle tinture per capelli permanenti?

Roma, 22 apr. “L’efficacia del modello gestionale e organizzativo ha consentito al Conou di assicurare la sua presenza sul territorio anche nel periodo di emergenza nazionale, garantendo la raccolta ...Non sempre si ha tempo e modo di andare dal parrucchiere per avere capelli perfetti: perchè non ricorrere allora alle tinture per capelli permanenti?