Olanda, sì a eutanasia su pazienti con demenza avanzata che in passato hanno dato il loro consenso (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Un medico può onorare una richiesta scritta di eutanasia se il paziente non è più in grado di esprimere il proprio consenso a causa della demenza avanzata”. Lo ha deciso la Corte Suprema olandese che si è espressa in merito al caso di un medico che era stato prosciolto dopo avere effettuato l’eutanasia su una donna di 74 anni con Alzheimer che aveva richiesto la procedura prima che le sue condizioni peggiorassero. Il caso aveva sollevato accese polemiche nei Paesi Bassi e i pubblici ministeri hanno quindi sottoposto il caso alla Corte suprema. I giudici si sono dunque espressi in favore dell’eutanasia nei confronti di pazienti affetti da Alzheimer che, prima dell’aggravamento della malattia, abbiano espresso con chiarezza il loro consenso scritto anche se con il procedere della sindrome non sono più in grado di ribadire ... Leggi su ilfattoquotidiano Eutanasia - in Olanda sarà legale per demenza avanzata

