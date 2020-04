Nuovo dl da 50 miliardi, mascherine fino a vaccino (Di mercoledì 22 aprile 2020) "I motori del Paese devono riavviarsi, ma con un piano ben strutturato e articolato", sapendo che l'uso della mascherina e il distanziamento sociale andranno avanti fino a che non ci sarà un vaccino. Questa la previsione sulla 'Fase 2' dell'emergenza da coronavirus, tratteggiata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella sua informativa all'aula del Senato. Sul fronte economico il premier ha ribadito che sul Mes si esprimerà il Parlamento, annunciando che il decreto aprile, con nuove misure a sostegno dell'economia, avrà una consistenza di 50 miliardi. Nel suo intervento, Conte ha assicurato che c'è "chiara consapevolezza" della necessità di "coinvolgere appieno il Parlamento", rivendicando di aver sempre avuto "la massima premura affinché fosse preservato il delicato e complesso equilibrio fra i molteplici valori coinvolti, tutti di ... Leggi su ilfogliettone Conte : «Mascherine e distanza fino al vaccino. Nuovo decreto da 50 miliardi» Il premier e una fase 2 «molto complessa»

Conte annuncia nuovo decreto da 50 miliardi : tutte le novità

