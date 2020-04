Nintendo: ValueAct ha comprato azioni dal valore di 1,1 miliardi e vuole che la compagnia diventi un vero colosso (Di mercoledì 22 aprile 2020) La società d'investimento ValueAct Capital Partners LP ha appena annunciato di aver acquistato azioni Nintendo del valore di oltre 1.1 miliardi di dollari. Una mossa dettata dall'interesse della società nell'aiutare la grande N a raggiungere il pieno potenziale nell'industria videoludica.Secondo quanto dichiarato da ValueAct, Nintendo si trova in un'ottima posizione economica e il suo futuro è decisamente roseo, ma le opportunità di crescita sono ancora molte e confida che il suo investimento la porterà a raggiungere nuove mette. In particolar modo, viene puntato il dito sul mercato digiale, settore dove Nintendo sta tutt'ora faticando: ValueAct punta a ribaltare la situazione e a rendere Nintendo prospera "come EA e Activision in questi ultimi anni".Allo stato attuale ValueAct possiede 2.6 milioni di azioni, il che corrisponde a poco più del 2% ... Leggi su eurogamer Nintendo : ValueAct ha comprato azioni dal valore di 1.1 miliardi e ora rappresenta il 2% dell'intera compagnia (Di mercoledì 22 aprile 2020) La società d'investimentoCapital Partners LP ha appena annunciato di aver acquistatodeldi oltre 1.1di dollari. Una mossa dettata dall'interesse della società nell'aiutare la grande N a raggiungere il pieno potenziale nell'industria videoludica.Secondo quanto dichiarato dasi trova in un'ottima posizione economica e il suo futuro è decisamente roseo, ma le opportunità di crescita sono ancora molte e confida che il suo investimento la porterà a raggiungere nuove mette. In particolar modo, viene puntato il dito sul mercato digiale, settore dovesta tutt'ora faticando:punta a ribaltare la situazione e a rendereprospera "come EA e Activision in questi ultimi anni".Allo stato attualepossiede 2.6 milioni di, il che corrisponde a poco più del 2% ...

