Nina Moric sfinita dai giudizi se ne va e annuncia l’addio dai social (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nina Moric prende una decisione irrevocabile. La showgirl abbandona Instagram, almeno fino alla fine della quarantena. Questo periodo di quarantena consente a tutti di confrontarsi con se stessi. Questo è successo anche a Nina Moric che affrontando i suoi pensieri è giunta ad una decisione. In seguito ad alcune riflessioni, l’ex modella ha deciso di allontanarsi da Instagram. L’annuncio arriva proprio con un ultimo post sul suo profilo. Nina Moric vuole concentrarsi sulla vita reale, quella vera. Questo almeno fino a quando non sarà finito il periodo di quarantena. Queste le parole della Moric: “Ragazzi ho deciso di allontanarmi dall’Instagram (visto che Facebook non è mai stato gestito da me, non ho mai scritto nemmeno una virgola, tanto non ho nemmeno accesso) ecco perché non ho scritto i social, ... Leggi su chenews Nina Moric - drastico cambio di look. La modella croata stupisce tutti

Nina Moric lascia Instagram : “A volte dobbiamo vivere un ruolo che non è il nostro”

Nina Moric con i capelli lunghissimi : in quarantena cambia look con le extension (Di mercoledì 22 aprile 2020)prende una decisione irrevocabile. La showgirl abbandona Instagram, almeno fino alla fine della quarantena. Questo periodo di quarantena consente a tutti di confrontarsi con se stessi. Questo è successo anche ache affrontando i suoi pensieri è giunta ad una decisione. In seguito ad alcune riflessioni, l’ex modella ha deciso di allontanarsi da Instagram. L’annuncio arriva proprio con un ultimo post sul suo profilo.vuole concentrarsi sulla vita reale, quella vera. Questo almeno fino a quando non sarà finito il periodo di quarantena. Queste le parole della: “Ragazzi ho deciso di allontanarmi dall’Instagram (visto che Facebook non è mai stato gestito da me, non ho mai scritto nemmeno una virgola, tanto non ho nemmeno accesso) ecco perché non ho scritto i, ...

VicolodelleNews : #NinaMoric annuncia la sua drastica decisione. Sarà vero? Intanto l’ex #LuigiFavoloso… « Il Vicolo delle News… - zazoomnews : Nina Moric drastico cambio di look. La modella croata stupisce tutti - #Moric #drastico #cambio #look. - Italia_Notizie : Nina Moric lascia Instagram: “A volte dobbiamo vivere un ruolo che non è il nostro” - GMelanyn : Livello di serietà: Nina Moric che prima di entrare da Barbarona fa commenti sulla madre di Favoloso - cappi_matti : Gemma sta andando in tilt sembra Nina Moric che legge il messaggio. #uominiedonne -