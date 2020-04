Nina Moric | gesto estremo dopo il ritorno di fiamma con Corona | stacca la spina a tutti i

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Basta social., top model acclamata in tutto il mondo, decide dire lada Instagram e Facebook. Basta vita a colpi di like e foto. Preferisce, contrariamente a quello che sta accendendo in quarantena, andare controcorrente. La sua vita digitale finisce adesso. All'improvviso. Prima di dire stop alla vita social,ha detto ai follower: “Non mi fa paura essere giudicata. Posso capire che io possa piacere o meno, siamo essere liberi, ma credetemi sono una donna con le mie debolezze e i miei vissuti. A volte dobbiamo avere un ruolo che non è il nostro, ma che la vita ti impone in base alle nostre scelte. A volte belle, a volte meno belle. La mia vita non è mai stata nei social, qui si vedono foto che ovviamente sono particolarmente perfette, masa di essere anche una donna capace di fregarsene di tutto e quando vedo insulti ...